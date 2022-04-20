Беженцы из Украины рассказывают, как жили под бомбежками без света и отопления

Лишь бы не было войны - эти слова мы так часто слышим от наших ветеранов, и, к сожалению, сейчас они особенно актуальны. За минувшие сутки в Беларусь прибыло 150 граждан Украины. Такие данные публикует Погранкомитет. При этом абсолютное большинство - 128 человек - транзитом через Польшу. Что не так с приемом беженцев у нашей западной соседки и почему уже и от них бегут, можем только догадываться.

А вот как Беларусь стала дважды спасением для одной украинской семьи - расскажет Анастасия Бенедисюк.

"Сегодня у нас 16-й день войны. На часах 21:10. Это муж принес аккумулятор из машины, и мы подключили свет на 10 минут", - рассказывают беженцы из Украины.





Виталина показывает последнее видео, снятое в их родном городе Рубежное в Луганской области: дети в нескольких куртках, укутанные поверх в одеяла. В доме не было уже не только света, но и отопления. В темноте, холоде и страхе. В похожих условиях были и пожилые родители женщины, решили бежать сначала к ним.

Когда уже у родителей начало в соседние дома прилетать, крыша горела. В общем, нас уже родители просто выталкивали: езжайте. Езжайте отсюда. С детворой! Вы что? У меня сердце просто на части разрывалось, я не могла вообще себе представить. Здесь брат, здесь родители, здесь мой дом, и мы должны уезжать. Виталина, беженка из Украины

Им придется принять такое решение. Пройдет еще несколько дней - и родители скажут: еда заканчивалась, гуманитарка не приходила. Они сделали правильное решение. Старшие из семьи в итоге тоже бросят все.

В Рубежном от их дома не осталось и следа

Сосед звонил родителям и говорил (он живет на втором этаже): "Я смотрю на место, где вы живете, дома не вижу. Где ваш дом?". Мама у меня там вообще очень тяжело переживает", - рассказывает женщина.

В Беларусь Виталина с мужем и двумя детьми добиралась транзитом через Россию. И это тоже был большой риск!

Риск каждую минуту: бежали под обстрелами.

Бежали под обстрелами, там была просто голая поляна, и как начало бахать! Я думаю, господи, если есть Бог на свете, то мы дойдем. И он есть. У брата жена с ребенком. Там было все хуже. У них ребенку 10 лет, она постарше. Прилетало вот просто в метре. У меня брат скомандовал: "На землю, уши закрыть, рот открыть". Детину, сколько ей, 10-11 лет, ее просто песком, землей накрыло. Виталина, беженка из Украины

Беларусь - глоток свежего воздуха. Спасает второй раз.

Они знали, что мир и спокойствие для себя и детей найдут только в Беларуси. У них был, увы, горький опыт: в 2014-м уже бежали в Беларусь. Тогда, правда, придя в чувства через какое-то время, вернулись. Было куда! Сейчас от дома руины…

Беларусь продолжает помогать беженцам из Украины

"Дети не слазили с качелей первые дни, только что погода не позволяла нам, а так прекрасно", - говорит беженка из Украины.





Это санаторий "Ченки" в Гомельском районе. Профсоюзная здравница откликнулась с первых дней, здесь оказывают медицинскую, психологическую помощь. Дети постепенно учатся играть. Младшему так и вовсе здесь, шутит Виталина, все знакомо. Жизнь ему дали родители именно здесь, на белорусской земле.

В 2014 году я приехала с моей девочкой Есеней, ей было 11 месяцев. А Владика я назад везла в животике. Он у нас в Беларуси получился. Нам здесь нравится. И природа, люди. Тут чувствуешь себя хорошо. К хорошему быстро привыкаешь, легче адаптироваться, легче успокоиться. Конечно, это рана глубокая, лучше об этом не думать и не говорить, чтобы не расклеиваться. Виталина, беженка из Украины

Теперь у них есть будущее, и планы очерчены.