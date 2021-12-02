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Беженцы на границе находятся третью неделю - Беларусь делает все для комфортных условий проживания этих несчастных людей
Факт
Уже более двух недель в логистическом центреживут около 2 тысяч человек, которые ждут гуманитарного коридора, чтобы пройти в Германию. Фашистский режим Дуды-Моравецкого делает все, чтобы этого не произошло.
Пока в Евросоюзе идет "торг за беженцев", белорусская сторона делает все, чтобы сделать жизнь людей, попавших в сложную ситуацию, лучше. Беженцы на постоянной основе получают горячую еду и другие продукты. Много внимание уделяется бытовым вопросам. Есть теплая вода, возможность ходить в баню и даже к парикмахеру.
Ежедневно на границу передается около 4,5 тонны гуманитарного груза. Это не только продукты, но и вещи.
Как признаются сами люди, за кров над головой и все, что делают белорусы для них, они бесконечно благодарны.Белорусская зима вносит свои коррективы. В странах, откуда приехали эти люди, температура редко опускается ниже 5 градусов тепла. А тут снег и мороз. Чтобы было теплее, накануне им раздали дополнительные одеяла и выдали теплую обувь женщинам и детям. Планируется, что сегодня сапоги продолжат выдавать мужчинам.
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