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Беженцы на белорусско-польской границе намерены идти до конца и попасть в Европу

О новостях с белорусско-польской границы. Еще одна ночь в лагере беженцев в логистическом центре прошла спокойно. Пока западные политики делают все, чтобы отгородится от этих людей, белорусы продолжают помогать людям, попавшим в сложную ситуацию. В лагере созданы условия для нормального существования: есть горячая еда, возможность ходить в баню, организован стационарный медицинский пункт.

Чтобы хоть как-то скрасить пребывание детей в лагере, волонтеры накануне организовали конкурс детских рисунков. Беженцы благодарят белорусов за такое отношение, но все-таки намерены идти до конца и попасть в Европу.

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