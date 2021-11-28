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Беженцы на белорусско-польской границе продолжают получать гуманитарную помощь

Несмотря на жестокость литовцев и поляков, беженцы уже третью неделю ждут гуманитарного коридора на белорусско-польской границе. Там нон-стоп дежурят наши корреспонденты.

Все подробности сегодняшнего дня узнаем у коллеги Андрея Сыча (прямое включение).


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