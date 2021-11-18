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Беженцы на белорусской границе не теряют надежду попасть в Германию, но "демократичная" Польша их не пропускает

На белорусско-польской границе, где, несмотря на агрессию и бесчеловечное отношение Варшавы, беженцы который день не теряют надежду попасть в Европу (а именно, в Германию). Но "демократичная" Польша их не пропускает.

На связь со студией с последней информацией о ситуации там вышел корреспондент Евгений Горин. Подробности - в видео.

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