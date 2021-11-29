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Беженцы на границе с Польшей рассказывают, почему они не могут вернуться в Ирак

В ТЛЦ, где временно разместились беженцы, есть все необходимое. Особое внимание - женщинам и детям. К прочим услугам добавились парикмахерские. Но сами постояльцы, несмотря на всю помощь белорусов, как и прежде, рвутся в Европу. За ситуацией следит Андрей Сыч (прямое включение).

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