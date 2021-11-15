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Беженцы на нейтральной полосе покинули лагерь и выдвинулись к погранпереходу "Брузги"
Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Сегодня беженцы на 8-й день пребывания на нейтральной полосе покинули лагерь и выдвинулись к погранпереходу в надежде, что их наконец-то услышат и заметят. При этом иностранцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любой реакции с польской стороны. Безоружные в буквальном смысле люди лицом к лицу встретились с вооруженными польскими силовиками.
НА КПП работают наши корреспонденты. И на связь со студией выходит Евгений Горин (видео).
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