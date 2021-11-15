Беженцы на нейтральной полосе покинули лагерь и выдвинулись к погранпереходу "Брузги"

Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Сегодня беженцы на 8-й день пребывания на нейтральной полосе покинули лагерь и выдвинулись к погранпереходу в надежде, что их наконец-то услышат и заметят. При этом иностранцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любой реакции с польской стороны. Безоружные в буквальном смысле люди лицом к лицу встретились с вооруженными польскими силовиками.