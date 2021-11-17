Беженцы не спешат покидать логистический центр и идти в сторону границы

Актуальная информация с границы к этому часу. Многие беженцы провели эту ночь в тепле и с питанием. Завтрак для людей был организован и сегодня утром. Задача - в первую очередь накормить детей и их мам. В эти минуты люди не спешат покидать логистический центр и идти в сторону границы. Сейчас их отпаивают горячим чаем. В лагерь привезли армейскую кашу - раздавать обещали в обед.



В логистическом центре работает наш корреспондентВладимир Королев. Подробности - в видеосюжете.