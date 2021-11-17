3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беженцы не спешат покидать логистический центр и идти в сторону границы
Актуальная информация с границы к этому часу. Многие беженцы провели эту ночь в тепле и с питанием. Завтрак для людей был организован и сегодня утром. Задача - в первую очередь накормить детей и их мам. В эти минуты люди не спешат покидать логистический центр и идти в сторону границы. Сейчас их отпаивают горячим чаем. В лагерь привезли армейскую кашу - раздавать обещали в обед.
В логистическом центре работает наш корреспондентВладимир Королев. Подробности - в видеосюжете.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания - 2025: с 1 января зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все