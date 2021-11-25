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Беженцы не теряют надежду, что им откроют гуманитарный коридор в лучшую жизнь
Беженцы на белорусско-польской границе находятся в тепле, накормлены и имеют возможность принять душ. Накануне для них заработала баня. Общественные организации, волонтеры и неравнодушные белорусы постоянно подвозят гуманитарную помощь. Все же беженцы не теряют надежду, что "евродемократы" откроют гуманитарный коридор в лучшую жизнь.
На границе постоянно следят за событиями корреспонденты "Беларусь 1", и сейчас на прямую связь выходит Андрей Сыч (видео).
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