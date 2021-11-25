Беженцы не теряют надежду, что им откроют гуманитарный коридор в лучшую жизнь

Беженцы на белорусско-польской границе находятся в тепле, накормлены и имеют возможность принять душ. Накануне для них заработала баня. Общественные организации, волонтеры и неравнодушные белорусы постоянно подвозят гуманитарную помощь. Все же беженцы не теряют надежду, что "евродемократы" откроют гуманитарный коридор в лучшую жизнь.