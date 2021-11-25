ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беженцы не теряют надежду, что им откроют гуманитарный коридор в лучшую жизнь

Беженцы на белорусско-польской границе находятся в тепле, накормлены и имеют возможность принять душ. Накануне для них заработала баня. Общественные организации, волонтеры и неравнодушные белорусы постоянно подвозят гуманитарную помощь. Все же беженцы не теряют надежду, что "евродемократы" откроют гуманитарный коридор в лучшую жизнь.

На границе постоянно следят за событиями корреспонденты "Беларусь 1", и сейчас на прямую связь выходит Андрей Сыч (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все