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Беженцы призывают Варшаву убрать колючие заборы
Часть беженцев, которые находились длительное время в лагере возле КПП, до сих пор не могут отойти от колючей проволоки. Они призывают Варшаву убрать заборы. С ними рядом находитсяАндрей Сыч.
В центре временного размещения работает Ксения Лебедева. Люди приходят сюда группами. В центре их встречают и размещают. По соседству с пунктом уже началась вакцинация.Все подробности - в видеосюжете.
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