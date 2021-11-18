Беженцы призывают Варшаву убрать колючие заборы

Часть беженцев, которые находились длительное время в лагере возле КПП, до сих пор не могут отойти от колючей проволоки. Они призывают Варшаву убрать заборы. С ними рядом находитсяАндрей Сыч.



В центре временного размещения работает Ксения Лебедева. Люди приходят сюда группами. В центре их встречают и размещают. По соседству с пунктом уже началась вакцинация.Все подробности - в видеосюжете.