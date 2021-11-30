Беженцы продолжают получать гуманитарную помощь - продукты питания и теплые вещи, сегодня на границе открыли стационарный медпункт

Судьбы беженцев для Европыдалеко не на первом плане. Вся забота от белорусской стороны. Наша страна по-прежнему оказывает всю возможную помощь для безопасного и насколько это возможно комфортного размещения людей, ожидающих коридора в ЕС. Беженцы продолжают получать гуманитарную помощь - продукты питания и теплые вещи.



А сегодня инфраструктура ТЛЦ расширилась. Подробности дняу Лидии Заблоцкой. Здесь и без того круглосуточно держали руку на пульсе, а теперь еще в большом пространстве и в тепле. Плюс одна локация в городке беженцев - стационарный медпункт. Зима в "Брузгах" уже не то что близко - минусы на градуснике уже сильно чувствуются и в воздухе. Потому принято решение: все обследования и консультации проводить в этом кабинете. Он заработал неофициально уже прошедшей ночью. С беспокойствами - 143 человека.



Гастрит, переохлаждение, кашель, почечные колики - вся эта побочка стихийного лагеря в лесах аукается. Первичные осмотры будут теперь еще тщательнее. В мобильном медцентре без перерывов врач и два фельдшера. Если нужно, приедут и педиатры. При экстренных случаях сразу же доставка в больницу.





Каждое утро для беженцев - тот еще квест. Организмы незнакомы с холодом, потому вся гуманитарная помощь сравнима с большим теплым объятием от белорусов весом уже в112 тонн. Это больше 4 максимально заполненных КамАЗов. От утреннего чая до зимних курток и пледов. Кстати, сегодня лагерь утеплился еще на тысячу одеял от Организации Объединенных Наций.



Покажется, что суммы помощи от немецкого Красного Креста звучат так масштабно. Но если разделить на число беженцев, получается на каждого 150 евро. Для той же Европы этот "средний продуктовый чек" - что чихнуть. Мы же понимаем ценность человеческого ресурса и точно знаем, что вот эти детские глаза должны не горе и мрак видеть, а счастье. Поэтому стараемся даже в таких сложных условиях радовать. Для этого в ТЛЦ ежедневно прибывают делегации. Вот сегодня спонтанная поездка Белорусского союза женщин.



Быт налажен, говорим мы в каждом выпуске новостей. И это правда. Здесь уже сложилось свое расписание. Со стороны посмотришь, вовсю кипит стирка, уже нет ажиотажа во время обеда, тушенка с утра греется, баня топится. И если тело привыкает, то вот мозг никак не отпускает мечту - Германия. Здесь каждый мониторит новостные ленты. Руки не опускает, потому что точно впереди их зеленый коридор в их счастливые будни. Вредно не мечтать.





Кстати, сейчас все, кто собирается продолжить маршрут, в "Брузгах". В санаториях, о которых ранее шла речь, не осталось никого. Кто уже не верит в "лучшую из демократий" (а это около 1900 человек) вернулись домой. А сам транспортно-логистический центр будет оставаться в статусе кризисного лагеря до последнего беженца.