Беженцы продолжают штурмовать границу - самые отчаянные пробираются вплавь через болота

Около 60-ти беженцев находятся на польской территории напротив заграждения из колючей проволоки. В основном это граждане Ирака. В саму Польшу беженцев не пропускают. Один из них рассказал, что польские силовики с собаками и с применением силы пытались вытеснить их из страны. Ночь мужчины, дети и женщины провели под открытым небом на холодной земле. Слышит ли Европа этот крик отчаяния, задаются вопросом и наши российские коллеги.