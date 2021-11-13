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Беженцы продолжают штурмовать границу - самые отчаянные пробираются вплавь через болота

Около 60-ти беженцев находятся на польской территории напротив заграждения из колючей проволоки. В основном это граждане Ирака. В саму Польшу беженцев не пропускают. Один из них рассказал, что польские силовики с собаками и с применением силы пытались вытеснить их из страны. Ночь мужчины, дети и женщины провели под открытым небом на холодной земле. Слышит ли Европа этот крик отчаяния, задаются вопросом и наши российские коллеги.

Сами застрявшие беженцы говорят спасибо белорусам за помощь. Пока все внимание приковано к лагерю на белорусской стороне - беженцы продолжают штурмовать границу в других местах. Самые отчаянные пробираются вплавь через болота, переходят литовскую границу.

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