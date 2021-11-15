Беженцы, расположившись на бетоне погранперехода, ждут, что их мольбу услышат, но в ответ молчание

Продолжаем следить за ситуацией на границе. Уже который час беженцы, в том числе дети и беременные женщины, замерзшие и обездоленные, расположившись буквально на бетоне погранперехода, ждут, что их мольбу все же услышат. Но в ответ красноречивое молчание вооруженных польских силовиков. Наша съемочная группа продолжает передавать с места событий. На связи - Евгений Горин (прямое включение).