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Беженцы, расположившись на бетоне погранперехода, ждут, что их мольбу услышат, но в ответ молчание

Продолжаем следить за ситуацией на границе. Уже который час беженцы, в том числе дети и беременные женщины, замерзшие и обездоленные, расположившись буквально на бетоне погранперехода, ждут, что их мольбу все же услышат. Но в ответ красноречивое молчание вооруженных польских силовиков. Наша съемочная группа продолжает передавать с места событий. На связи - Евгений Горин (прямое включение).

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