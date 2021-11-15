На территории пункта пропуска беженцы разбивают палатки, разводят костры - лагерь теперь переедет сюда

Как выглядит погранпереход с высоты птичьего полета. На видео видно, какая огромная толпа бегущих от войны людей ждет, пока их пропустят поляки. По ту сторону стянута техника, водометы, полицейские стали в сцепку, шанса пройти на польскую территорию все меньше.

Но беженцы не теряют надежду. День близится к вечеру. Людям, собравшимся на границе, нужно где-то ночевать. Они разбивают палатки прямо на территории пункта пропуска. Рядом разводят костры. Видимо, лагерь теперь переедет сюда.



Прямо сейчас у нас есть возможность получить информацию с места событий. На связи Александр Камович (прямое включение).

