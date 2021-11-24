Беженцы третью неделю ждут от Польши гуманитарного коридора - прямое включение из временного лагеря на границе

Мы снова переносимся на белорусско-польскую границу, где развернулся временный лагерь для беженцев. Изможденные люди третью неделю ждут от Польши гуманитарного коридора. Реальную помощь оказывает только Беларусь. Наши общественные организации и неравнодушные белорусы постоянно привозят воду, одежду и еду.