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Беженцы умоляют дать им гуманитарный коридор, Польша только усиливает свои рубежи

Сами беженцы сегодня после вчерашнего холодного душа из водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат стали на колени и умоляют дать им гуманитарный коридор. В ответ Польша только усиливает свои рубежи. Ряд СМИ продолжает сыпать фейками и откровенно лгать о происходящем, даже не побывав в горячей точке. Чтобы показать реальную картину, на белорусско-польской границе работают наши корреспонденты, операторы. Они разместились непосредственно на КПП, стихийном палаточном лагере и в логистическом центре, куда мы с вами и перемещаемся. Там работает наш корреспондент Андрей Сыч. Он выходит на прямую связь со студией.

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