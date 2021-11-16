Беженцы устраиваются в логистическом центре

Беженцы разбирают матрасы, устраиваются в логистическом центре и греются. Там +16 - большая разница в сравнении с холодом и ледяной водой с польской стороны. Благодарят белорусов. Особенно радуются малыши и их мамы. Этой ночью им не придется спать на холодной земле или бетоне. Люди могут спокойно съесть свой ужин, беженцам привезли воду, они продолжают обустраивать ночлег.