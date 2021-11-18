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Беженцы в логистическом центре обеспечены всем необходимым
"Беларусь 1" продолжает получать новости с белорусско-польской границы. Там продолжают находиться беженцы, которые по-прежнему (даже после холодного химического гостеприимства Польши) ждут гуманитарный коридор в Германию.
Среди беженцев большое число женщин и детей. Многие находятся в безопасности - в логистическом центре, где обеспечены всем необходимым (едой, водой и, главное, теплом). Часть беженцев остается еще и в стихийном лагере рядом с границей.
Корреспонденты следят за ситуацией на месте событий. Подробности - в видео.
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