Беженцы в логистическом центре обеспечены всем необходимым

" Беларусь 1 " продолжает получать новости с белорусско-польской границы. Там продолжают находиться беженцы, которые по-прежнему (даже после холодного химического гостеприимства Польши) ждут гуманитарный коридор в Германию.

Среди беженцев большое число женщин и детей. Многие находятся в безопасности - в логистическом центре, где обеспечены всем необходимым (едой, водой и, главное, теплом). Часть беженцев остается еще и в стихийном лагере рядом с границей.