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Беженцы в логистическом центре ждут дополнительные места для размещения
В эти дни внимание всего мира приковано к белорусско-польской границе. Одиннадцатые сутки там находятся беженцы, среди них дети, женщины, старики и инвалиды. Они просят убежища в Европе, в частности, в Германии, но польская сторона не желает их туда пропустить, защищаясь от безоружных людей водометами, светошумовыми гранатами, силовиками и щитами.
За развитием ситуации на границе следят корреспонденты Агентства теленовостей. Мы перемещаемся в транспортно-логистический центр - там работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Андрей Сыч (прямое включение).
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