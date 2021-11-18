Беженцы в логистическом центре ждут дополнительные места для размещения

В эти дни внимание всего мира приковано к белорусско-польской границе. Одиннадцатые сутки там находятся беженцы, среди них дети, женщины, старики и инвалиды. Они просят убежища в Европе, в частности, в Германии, но польская сторона не желает их туда пропустить, защищаясь от безоружных людей водометами, светошумовыми гранатами, силовиками и щитами.