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Беженцы возвращаются на родину: 7 декабря запланирован вылет в Эрбиль
Перенесемся в Национальный аэропорт Минск. Те, кто так и не смог дождаться гостеприимства от коллективного Запада, сегодня возвращаются на родину. В 13:45 запланирован очередной вылет вывозного рейса "Иракских авиалиний" до Эрбиля, предназначенный для застрявших на границе беженцев. Сейчас там дежурит и съемочная группа "Беларусь 1".
О том, что сейчас происходит в главной воздушной гавани страны, расскажет Виктория Радевич (видео).
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