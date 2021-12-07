Беженцы возвращаются на родину: 7 декабря запланирован вылет в Эрбиль

Перенесемся в Национальный аэропорт Минск. Те, кто так и не смог дождаться гостеприимства от коллективного Запада, сегодня возвращаются на родину. В 13:45 запланирован очередной вылет вывозного рейса "Иракских авиалиний" до Эрбиля, предназначенный для застрявших на границе беженцев. Сейчас там дежурит и съемочная группа "Беларусь 1".