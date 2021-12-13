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Беженцы вышли на стихийный митинг
В лагере беженцев на белорусско-польской границе продолжают ждать снисхождения от Европы около 800 человек. Люди бежали от войны и разрухи в своих странах в надежде начать новую жизнь в Германии, но до сих пор их будущее не определено. Западные политики делают вид, что ничего не происходит. Чтобы еще раз напомнить о себе, беженцы вышли на стихийный митинг. Взрослые, старики и дети держали в руках плакаты с призывом к Европе открыть гуманитарный коридор, не бросать их в трудной ситуации.
"Мы ожидаем, что Европа примет нас. Я говорю Европе, Германии: пожалуйста, помогите. У нас здесь много детей, стариков и женщин. Поторопитесь, примите нас, чтобы наша жизнь изменилась. Мы просто хотим лучшего будущего".
В то время как Европа отмалчивается и не замечает беженцев, белорусы продолжают помогать людям: предоставили крышу над головой, обеспечивают горячим питанием, теплыми вещами. За время существования лагеря беженцы получили 156 тонн гуманитарного груза. Ежедневно решаются и мелкие бытовые проблемы.
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