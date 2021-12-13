В лагере беженцев на белорусско-польской границе продолжают ждать снисхождения от Европы около 800 человек. Люди бежали от войны и разрухи в своих странах в надежде начать новую жизнь в Германии, но до сих пор их будущее не определено. Западные политики делают вид, что ничего не происходит. Чтобы еще раз напомнить о себе, беженцы вышли на стихийный митинг. Взрослые, старики и дети держали в руках плакаты с призывом к Европе открыть гуманитарный коридор, не бросать их в трудной ситуации.