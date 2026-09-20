Безопасная страна - счастливые люди: как белорусы оценивают настоящее и будущее

Краткий пересказ от ИИ

Белорусы доверяют Президенту, чувствуют себя в полной безопасности в своей стране и считают себя счастливыми.

Вторую часть результатов масштабного социологического исследования презентовали в Минске.

Опрос как зеркало общества

В опросе приняли участие более 2 тыс. респондентов со всей страны - мужчины и женщины разных возрастных групп, социального статуса и уровня образования. В числе вопросов второго блока - доверие населения политическим институтам, оценка работы местных органов власти.

По сути, опрос - это зеркало жизни белорусского общества, его настроений и устремлений.

На вопрос "Вы счастливы?" из числа опрошенных белорусов 89,8 % ответили положительно, 9,9 % - отрицательно. Да, счастье не измерить, не купить и не продать, но ощущение счастья - это же не только про деньги, это про что-то большее. Жить в красивом, благоустроенном месте, заниматься любимым делом, комфортно добираться на учебу или работу, спокойно отдыхать, получать качественную медицинскую помощь, путешествовать - это тоже счастье. Выходит, белорусы счастливые люди.

Оптимизм и чувство безопасности

74,7 % респондентов смотрят в будущее с оптимизмом, 24,2 % с тревогой. Переживать - это нормально, особенно когда видишь, что творится в мире. При этом, отвечая на вопрос "Чувствуете ли вы себя в безопасности в своей стране?", более 90 % дали утвердительный ответ.

Мы спокойно отпускаем детей одних на уроки или прогулку, смело передвигаемся на общественном транспорте, без опаски возвращаемся в темное время домой. Над нами мирное небо. И какое счастье слышать залпы только во время праздничных салютов!

Белорусы доверяют Президенту

Тот курс, который избрал Президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Александр Лукашенко пользуется однозначным авторитетом. Результаты масштабного социсследования это подтверждают - более 87,6 % граждан доверяют главе государства.

По обеспечению безопасности внутри страны 90 % опрошенных ответили, что оценивают деятельность Александра Лукашенко как успешную.

Поддерживают белорусы политику главы государства и по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки.

Беларусь исчерпала свой лимит войн и трагедий. Народ, потерявший каждого третьего в Великой Отечественной, не может быть агрессором. Официальный Минск не ищет войн, не угрожает соседям и всегда выступает за мирные переговоры.

Запрос на развитие и доверие к ВНС

Что касается социально-экономической ситуации, люди трезво оценивают происходящее и ценят поступательное развитие. Вертолетных денег нет. Да, многое зависит от внешних факторов, но и многое зависит от нас самих. Как говорит Президент, если не хотим сидеть в окопах, каждый должен работать на своем месте. Социсследование показало, что в обществе есть запрос на раскрепощение внутренних резервов экономики, предпринимательской инициативы и фермерства. То есть меньше барьеров и бумажной волокиты, больше доверия к тем, кто хочет зарабатывать честным трудом.

Для белорусов важно, чтобы власть действовала в их интересах. Обращаясь к чиновникам во время личного приема или дозваниваясь на горячую линию, каждый человек ждет не дежурных фраз, а искреннего участия и понимания. Впрочем, около 80 % белорусов довольны результатом обращения в местные органы власти.

По сути это и есть точка общения человека с государством, куда он приходит со своей проблемой. Кстати, при всей цифровизации население предпочитает говорить о наболевшем. При этом также популярны обращения в СМИ, интернете, соцсетях, мессенджерах. Эти каналы использует каждый пятый респондент.

Растет доверие к Всебелорусскому народному собранию. Положительно оценивают структуру 70,1 % опрошенных.

Люди видят в ВНС не просто высший представительский орган, а ключевой институт прямого народовластия, способный принимать судьбоносные для страны решения.

Граждане Беларуси, а не "люди мира"

Более 80 % респондентов ощущают себя прежде всего гражданами Беларуси - суверенной, независимой, свободной, демократичной страны. Не гражданами мира, не европейцами, а именно беларусами.

Эксперты говорят, что такая гражданская и национально-государственная идентичность характерна в равной степени для всех поколений белорусов. Все просто: мы бережно относимся к своей истории, перенимаем опыт предков, уважаем свою страну и готовы трудиться на ее благо, ведь она у нас одна.