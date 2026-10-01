Безопасность границ и миграционный контроль: позиция МВД Беларуси на саммите в СНГ

Современные угрозы носят трансграничный характер и требуют согласованных решений. Поэтому страны Содружества готовы к более тесному партнерству.

В Душанбе прошло заседание глав МВД стран СНГ. Делегацию Беларуси представлял министр внутренних дел страны.





Заседание глав МВД стран СНГ в Душанбе

Иван Кубраков отметил, что наш милицейский блок, открыт для тесного и доверительного взаимодействия с правоохранителями стран СНГ. Из-за географического положения Беларусь активно используется мигрантами в качестве транзитного пути в западные страны из Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии.



Однако Беларусь уделяет большое внимание управлению миграционными потоками, успешно выполняя задачи, определенные Декларацией о согласованной миграционной политике стран СНГ.