Безопасность границ и миграционный контроль: позиция МВД Беларуси на саммите в СНГ
Современные угрозы носят трансграничный характер и требуют согласованных решений. Поэтому страны Содружества готовы к более тесному партнерству.
В Душанбе прошло заседание глав МВД стран СНГ. Делегацию Беларуси представлял министр внутренних дел страны.
Заседание глав МВД стран СНГ в Душанбе
Иван Кубраков отметил, что наш милицейский блок, открыт для тесного и доверительного взаимодействия с правоохранителями стран СНГ. Из-за географического положения Беларусь активно используется мигрантами в качестве транзитного пути в западные страны из Ближнего и Среднего Востока, Африки и Азии.
Однако Беларусь уделяет большое внимание управлению миграционными потоками, успешно выполняя задачи, определенные Декларацией о согласованной миграционной политике стран СНГ.