Безопасность - тема номер один. Ситуация в мире очень напряженная. Изменится ли обстановка, когда и в какую сторону? Как чувствует это наш Президент - обсуждают аналитики, эксперты, политологи из разных стран. И вот тут важно не пропустить тезис главы государства: безопасность и экономика - две стороны одной медали. Друг без друга они не могут.

Речь прежде всего о добрососедстве. Нужно договариваться, работать вместе. От этого наш общий дом - Евразия - станет сильнее, а пользу почувствует весь мир. Возьмем за экономическую основу ЕАЭС. Достаточно молодой проект, который начинался исключительно с постсоветских стран, которые хотят эффективно взаимодействовать между собой. Но на сегодня союз - это важный региональный и даже мировой игрок, часть глобального большинства.

Торговые соглашения работают с Вьетнамом, Китаем, Индонезией, Ираном, Эмиратами, Сингапуром. В работе документы с Египтом и Индией. Напомним: среди наблюдателей союза есть и другие государства. Такое сотрудничество действительно стирает границы.

Кстати, работа над партнерскими соглашениями не останавливалась никогда, даже когда из-за рубежа нас уверяли, что ковид - это время, когда стоит остановиться, не думать о развитии, читай - о своем будущем. Благо мы пошли своим путем, поэтому и экономика ЕАЭС восстановилась быстрее, чем все остальные. Да и сейчас союзная экономика развивается темпами выше среднемировых. Факторов много. Один из главных - внутренние усилия каждой из стран-участниц.

Тарас Цукарев, директор Департамента по аналитической работе ЕФСР:

"Что помогает нашим странам? Здесь есть несколько ключевых факторов: сильный внутренний спрос, инвестиционная активность и возможность идентифицировать бизнес и использовать выгодную конъюнктуру для того, чтобы укрепить свои позиции. Беларусь в этом плане тоже достаточно успешно действует, и я уже говорил: она достаточно сбалансированно растет, нет каких-либо ситуаций, с которыми она не справилась. Денежно-кредитная политика сбалансированная, правительство действует сбалансированно, инфляция под контролем, рост обеспечен за счет достаточно эффективных инвестиций. В принципе, на горизонте среднесрочного периода мы видим, что каких-либо потрясений не будет".

Профильные специалисты внимательно отслеживают экономические тенденции внутри союза и готовят специальные обзоры. Вот, например, уровень безработицы в Беларуси обновил исторический минимум. Во втором квартале было чуть больше 2%, сейчас уже меньше этого значения. Это только один из параметров, по словам аналитиков, в целом в белорусской экономике за 9 месяцев прослеживается положительная динамика.

А вот из последних заметных новостей. В Нацбанке сообщили, что инфляция в Беларуси складывается ниже предельного параметра. Сейчас показатель 4,6%. Граждане доверяют своей валюте, делают вклады, а предприятия активно инвестируют в свое развитие. Да, есть и проблемы, но есть и понимание, как их решать. Очевидно - от устойчивой работы экономики зависит качество жизни и благосостояние людей.

Ирина Костевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Буквально недавно в первом чтении рассматривали проект закона о бюджете на 2027 год. У него социальная направленность: здравоохранение, образование, льготы и гарантии, обязательства, которые государство взяло на себя. И сегодня они исполняются, во-первых, в полном объеме. В установленные сроки человек получает пенсию. Это действительно то качество жизни, которое в сложные времена обеспечивает государство. Взяло на себя обязательства, и эти обязательства выполняются, и выполняются с ростом".

Вот она, наша экономическая безопасность. Уверенность в том, что государство создаст все условия для реализации. Дальше - дело за каждым. Было бы желание работать. А все цели четко прописаны в стратегии на пятилетку, которую утвердили делегаты ВНС. И делегаты будут мониторить, как она реализуется. Все открыто, демократично... Настоящая модель устойчивого развития. Чем не пример для Евразии и тех, кто вместе с нами? За созидание и честные совместные усилия на равных.