Безопасность как норма, счастье как состояние: что показала вторая часть социсследования

В Минске представили вторую часть масштабного социсследования о белорусах, государстве, успехах и таких сокровенных вещах, как чувство счастья. Все эти цифры, пожалуй, самый честный результат теста на доверие.

Как строить завтра, не зная, что люди думают сегодня? Именно такие вопросы и делают социсследование не отчетом, а инструментом развития.

Безопасность в Беларуси не привилегия, а норма жизни

Начнем с ответа на важнейший для жизни любого общества вопрос "чувствуете ли вы себя в безопасности?". 91,1 % белорусов отвечают "да", "нет" сказали всего 3,3 %.

Чувство безопасности - базовая потребность. Без нее все остальное работает плохо. Как строить планы, растить детей, думать о будущем, если каждую минуту ждешь удара? Когда 9 из 10 говорят "здесь спокойно", это комплимент власти. Но вырастает он из реальной работы - борьбы с преступностью, битвы за справедливость.

Однако одно дело - чувствовать себя в безопасности, и совсем другое - понимать, кто за эту безопасность отвечает. Здесь цифры говорят сами за себя. 90 % белорусов оценивают именно деятельность Президента по обеспечению безопасности внутри страны как успешную. Если люди каждый день чувствуют защищенность, при этом мир буквально лихорадит от конфликтов, это не случайное везение, а результат планомерной работы.

Ирина Довгало, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наверное, очень многие коллеги нашего Александра Григорьевича ему серьезно позавидовали, потому что далеко не каждый из них может похвастаться таким рейтингом и таким доверием своего народа. Доверие с просто колоссальным процентным соотношением к тому, кто не доверяет нашему главе государства, это большой разрыв. Самый главный посыл доверия - это то, что в нашей стране мир. Как говорит Президент, фундамент мира - это делать каждому на своем месте свое дело, честно и добросовестно. Тогда не только будет рейтинг высокий у главы государства, но и сохранится мир, а Беларусь будет развиваться интенсивно и результативно".

Счастье по-белорусски

Счастье невозможно навязать. Страна может быть супербогатой, и при этом быть номером один по суицидам. Пример - Южная Корея. Люди выгорают на работе и учебе, деньги есть - счастья нет. 89,8 % белорусы признались: они счастливы.

В День народного единства 100-летняя Надежда Павлюк из Новогрудка, пережившая польский гнет, фашистскую оккупацию и потерю отца на войне, говорит: "Пройдя ад на земле, сейчас живу в лучшей стране мира". И признается: "Порою хочется себя ущипнуть. Боже! Уже 2026 год выходит на финишную прямую! А я отлично помню, как мне дарили самодельную тряпичную куклу 95 лет назад". Эта женщина, которая помнит войну и разруху, сегодня называет свою жизнь счастливой, и это, пожалуй, самый весомый аргумент.

Счастье в Беларуси - это не только "возрастное" явление. Среди молодежи от 18 до 30 лет около 80 % смотрят в будущее с оптимизмом, что даже выше среднего показателя по стране. По словам социологов, уровень счастья не сводится к материальному достатку, а состоит из многих факторов: жизнь в красивом и комфортном населенном пункте, возможность заниматься любимым делом, удобный транспорт и хорошие дороги.

Если собрать эти примеры вместе, получается простая картина: счастье в Беларуси - это не громкий лозунг, а тихое, обжитое состояние. Оно живет и в 100-летней женщине, которая радуется каждому дню, и в молодых людях, которые верят в свои перспективы, в жителях маленьких городов, которые не завидуют столице, и в цифре 89,8 %, за которой стоит миллионная страна, научившаяся ценить то, что имеет и своими руками ковать свое счастье.

Белорусы - нация оптимистов. 74,7 % только так присматриваются к будущему. Почти 3/4 смотрят в завтрашний день с надеждой.