Безопасность на дорогах Беларуси: как работают "умные" переходы для диких животных

Ежегодно в Беларуси фиксируется более 90 тыс. ДТП. Значительная часть происходит из-за диких животных.

Решение нашли в коллаборации с искусственным интеллектом. В стране уже есть два "умных" перехода в Воложинском и Речицком районах, но специалисты отмечают, что в будущем их станет больше.

Расскажем, как работает система и в чем ее преимущество.

Знакомый знак "Дикие животные" многие водители воспринимают как дежурное напоминание: рядом лес, будь внимательнее. Однако на автомагистрали М6 под Воложином Минской области такой знак больше не формальность - здесь работает умный комплекс с датчиками движения. Принцип работы следующий: если дикие животные находятся возле трассы или вышли непосредственно на нее - на табло начинает мигать желтый свет.

Таких "умных" переходов в Беларуси пока два. На автомагистралях М6 и М11 постоянно фиксировали появление диких животных: лося, косули или лошади. Поэтому сейчас вдоль дороги установлена защитная сетка с 30-метровым разрывом. А с обеих сторон уложены 10-метровые полосы с повышенной шероховатостью, непривычное покрытие создает дискомфорт для копыт и удерживает зверя в пределах перехода.

Кирилл Косов

"С начала эксплуатации системы было зафиксировано 57 случаев по обнаружению диких животных на подходах к оборудованному переходу. В случае, когда животное покидает зону контроля, светодиодные знаки выключаются до следующего появления животного, - рассказал Кирилл Косов, начальник управления перспективного развития РУП "Белдорсвязь". - Необходимость связана с общей ситуацией на дорогах и обязательным информированием водителей о выходе диких животных на проезжую часть в целях снижения аварийности и повышения общего уровня безопасности дорог".

Это не просто предупреждение - данные в режиме реального времени транслируются на экранах мониторов диспетчерам. Если произойдет инцидент, операторы мгновенно увидят картинку с камер и направят на место специалистов.

"На данный момент выполнен пилотный проект. Следующие участки находятся в процессе разработки. В принципе, проблем не было. Мы мониторили, наблюдали через видеокамеры - животные пошли по этому наземному переходу. В первую очередь, это, конечно, безопасность водителей и пассажиров. Во вторую очередь, это безопасность самих животных, - прокомментировал Анатолий Клишевский, заместитель гендиректора РУП "Минскавтодор-центр". - Конечно, стало безопаснее, потому что существует специальный коридор, по которому животные могут переходить. И водители знают, что именно этот участок предназначен для перехода животных".

В темное время суток схема движения здесь строго регламентирована: за 260 м до перехода скорость снижается до 90 км/ч, а за 60 м - до 70 км/ч. Дополнительно в обе стороны от перехода подсвечивается дорога. Она не ослепляет водителя и одновременно создает световой барьер, за который животные стараются не выходить.

Дикая природа непредсказуема, но современные технологии снимают эффект неожиданности. Вспышка на табло дает водителю предупреждение, и это может спасти жизнь.