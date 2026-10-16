Безопасность на дорогах: в ГАИ напомнили о важности световозвращающих элементов в темное время суток

Столичная ГАИ проводит профилактическую акцию "Будь ярче - будь в безопасности!". Осень - время особой внимательности на дорогах как для водителей, так и для пешеходов.

Расскажем, как пройти и проехать осенний сезон без травм и нарушений.

Профилактическая акция от столичной ГАИ

Заметен - значит защищен. Сокращение светового дня и осенняя непогода традиционно обостряют ситуацию на дорогах. В зоне повышенного риска - пешеходы, велосипедисты, а также владельцы СПМ.

Сумерки наступают уже к пяти вечера, и в темноте риск дорожных инцидентов вырастает в разы. Водители поздно замечают людей на проезжей части, особенно если на одежде нет фликеров или светоотражающих элементов. В целях профилактики наездов столичная Госавтоинспекция проводит акцию "Будь ярче - будь в безопасности!".

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Сотрудники Госавтоинспекции ведут активную работу в этом направлении: выставляемся на аварийно-опасных участках и уже своим внешним видом профилактируем, предотвращаем и пресекаем правонарушения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов. Активно рассказываем и детям, и взрослым о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами, которые позволяют увидеть пешехода в темноте. И даже при наличии искусственного освещения в городе они помогают быть в безопасности - дают водителю возможность заметить пешехода даже в самых непредвиденных ситуациях и избежать столкновения, прибегнув к снижению скорости, остановке либо совершению маневра".

Без фликера пешеход различим на дороге всего с 25-30 м. Световозвращатель увеличивает эту дистанцию до 150 м, давая водителю время на принятие решения. Особое внимание - юным участникам движения.

"В рамках проведения данной акции сотрудники Госавтоинспекции в преддверии осенних каникул особое внимание уделяют и нашим несовершеннолетним участникам дорожного движения - пешеходам-детям. Им разъясняют необходимость использования световозвращающих элементов (фликеров), а также, что в элементах одежды необходимо использовать яркие, контрастные цвета, которые обеспечат заметность на дороге при переходе проезжей части", - рассказал Сергей Бабич.

Помимо наличия световозвращающих элементов в рамках рейдовых мероприятий сотрудники ГАИ напоминают уязвимым участникам движения и правила безопасности на дороге.

Помните! Дорожная безопасность зависит от каждого из нас. Ведь соблюдение таких простых правил сохраняет целую жизнь.