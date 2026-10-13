Безопасность начинается дома: как семейные ценности влияют на стабильность страны

Пока в мире размываются базовые ценности, Беларусь выстраивает мощный щит для защиты семьи и традиционных нравственных основ. 13 сентября Полоцк в четвертый раз стал площадкой для форума "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство".

Впервые масштабная дискуссия состоялась в международном формате. Межнациональный диалог - особый вклад Совета Республики и Белорусской Православной Церкви в сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей. Наш опыт поддержки многодетных семей сегодня интересен в мире. А взгляды на выстраивание и развитие семейной политики разделяют партнеры из стран СНГ.

Масштабный международный форум "Разговор о важном" в Полоцке объединил сегодня участников вокруг вечных ценностей, которые понятны без перевода на любой язык.

Говорят, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Но если заглянуть внутрь, у каждой - свой уникальный рецепт. Формула счастья семьи Подалевич - любовь, уважение и понимание. Этому же учат и своих детей: 9-летнюю Киру и 4-летнего Мишу.

Александр и Ирина Подалевич, молодая семья (г. Полоцк):

"Для нас семья - это самое главное в жизни, в принципе. Воспитать детей, посадить дерево, построить дом. Спокойная семейная жизнь, продолжение рода. Сегодня любая семья чувствует от государства поддержку. В нашем случае это строительство жилья с помощью льготного кредита. Также для мам это декретный отпуск до трех лет".

В Беларуси сегодня проживает свыше 2,5 млн семей, из которых почти 120 тыс. многодетные. Чтобы нас, белорусов, становилось больше, в стране сформирована действенная система поддержки семей с детьми: от оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до выплат госпособий. И эти меры постоянно совершенствуются.

Тамара Красовская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Государственные пособия будут привязаны к среднемесячной заработной плате мамы. Это очень важно - женщина получит весомую выплату при выходе в декрет. И самое главное: если она захочет делать карьеру, то сможет вернуться на рабочее место в любое время. При этом она продолжит получать 100 % пособия, а не 50 %, как это предусмотрено в настоящее время. Данная норма вступит в силу с 1 января 2027 года".

Защита традиционной семьи, противодействие размыванию и искажению семейных ценностей - задача стратегическая не только для демографической безопасности. Сегодня это уже фундаментальный элемент в целом безопасности национальной. А значит, важна и нужна активная позиция не только государства. В целом - участие общества. И здесь - масштабная дискуссия "Разговор о важном" - особый вклад Совета Республики и Белорусской Православной Церкви в сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Задачи у всех схожие. Везде наши главы государств, руководители наших стран говорят об одном - о традиционной семье, о сохранении семейных ценностей. И семья везде находится под защитой государства. Поэтому, в общем, у нас задачи одни - сделать так, чтобы будущее наших стран было светлое. Оно может быть тогда светлым и счастливым, когда будет счастливая семья в каждом нашем государстве".

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Алейник заявил, что Беларусь на протяжении многих лет продвигает тему традиционной семьи и традиционных семейных ценностей на международной арене.

"Мы были инициаторами создания группы друзей семьи в Организации Объединенных Наций. Эта группа существует с 2015 года, уже более 10 лет. Она объединяет достаточно большое количество стран, которые разделяют наши подходы в отношении традиционных семейных ценностей и необходимости поддержки крепкой семьи как основы формирования и эволюции сильного государства", - сказал Алейник.

Архиважный диалог на святой Полоцкой земле проходит уже в четвертый раз. В этом году впервые в формате международном. Он объединил порядка 300 человек. Это представители духовенства, образования, здравоохранения, молодые и многодетные семьи, представители государственной власти и парламентарии, в том числе и стран СНГ. В эпоху глобализации защита традиционной семьи требует международного ответа.

Елена Перминова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по международным делам:

"Главное - семейная центричность, чтобы это все происходило на уровне государства и доходило до каждой семьи, чтобы семья чувствовала и понимала, что о ней есть забота".

Несмотря на разницу культур и госустройств, традиционные семейные ценности - наша главная объединяющая сила. А здоровье матери и ребенка - ее фундамент. Чтобы каждая женщина в нашей стране могла услышать заветное "мама", в республике усилена поддержка семей, нуждающихся в ЭКО.

Сергей Васильев, директор государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр "Мать и дитя":

"Программа действительно востребованная. Соответствующий указ вышел в марте, а работать в этом направлении мы начали с июня - фактически с июля. И уже видны первые результаты: люди пошли за второй попыткой ЭКО. Безусловно, это огромное благо и шикарный подарок для тех, кто хочет стать мамой".

Обеспечение информационного суверенитета, ориентиры духовно-нравственного воспитания, поддержка и повышение роли отцовства - сегодня это неотъемлемые элементы формирования семьи в ее традиционном понимании. И ее защита для Беларуси - вопрос не просто демографии, а сохранения государственного суверенитета.

Александр Черняк, иерей, клирик храма святого великомученика Георгия Победоносца г. Молодечно:

"Наше развитие, наша привычка к комфортной жизни, она затмевает семейные ценности, и человек стремится более обогатиться телесно, более обогатиться физически, устроить свой быт, а семью задвигает. И поэтому важно, чтобы семейные ценности выходили на первое место".

Национальная безопасность начинается не с границ, а с обычной семьи. Поддерживая ее, государство вкладывает в свой главный ресурс в каждого из нас. И от того, насколько прочным будет этот фундамент сегодня, зависит стабильность всей страны завтра.