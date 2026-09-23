Безопасность, СМИ и политика: что показала третья часть масштабного социсследования в Беларуси

Вопросы внутренней и внешней политики вошли в третью часть масштабного социсследования, результаты которого 23 сентября представили общественности.

Напомним, в июле-августе его проводил Институт социологии Национальной академии наук по заказу Белорусского института стратегических исследований. Третью часть социсследования изначально определили как ответы на самые резонансные вопросы. Первая, напомним, касалась социально-экономического развития, вторая - общественно-политического. Участие приняли 2045 респондентов.

О чем говорят в кругу семьи, что обсуждают с коллегами и на что важно обратить внимание госорганов. Время диктует и темы. Белорусы в больших и малых городах ответили, какие вопросы считают для себя наиболее актуальными: коммунальные услуги, пенсии, медобслуживание, кибермошенничество, доступность жилья.

Какие вопросы белорусы считают для себя наиболее актуальными?

Тройка лидеров - оплата труда. Мы помним из предыдущих данных - белорусы готовы много работать, но ждут и хорошего дохода. На втором месте - инфляция. Мы ценим заработанное, поэтому знаем, что и сколько стоит, и на первом - безопасность (более 55 %).

Итоги ожидаемы. Обстановка в мире, где не менее 50 вооруженных конфликтов, настолько накалена, что сохранить мирное небо над своим домом сегодня считается самым важным.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Несмотря на то, что в мире происходит столько катаклизмов, белорусы ценят то, что сформировано непосредственно у них в стране: состояние безопасности, мирное небо, отсутствие внутренних конфликтных противоречий. Тут есть и исторический, аспект, то, что у нас очень довольно-таки непростая история из поколения в поколение. Многие войны происходили непосредственно на территории нашей страны или через нашу страну. Мир - это та ценность, которую уже из поколения в поколение передает наше общество".

Какие источники информации у белорусов являются основными?

Чтобы быть в курсе всех событий в стране и мире, обращаемся к СМИ, например, радио и к коллегам. Обсуждаем важные темы и в кругу семьи. Это подтверждение доверия среди самых близких и ценности ячейки общества. Тройка лидеров выглядит так: социальные сети, телевидение, сайты и порталы.

Опрос показал, что белорусы смотрят телевизор. В эпоху цифровизации, гаджетов и ежесекундного доступа в сетевое пространство держать свою нишу в информационном поле -отличный результат. За ТВ проголосовало более 52 % респондентов, почти 57 % - за интернет-ресурсы.

От цифровизации никуда не уйти, но телевидение остается важной частью нашей жизни, а значит, предлагает своей аудитории разнообразные программы, много стало авторской журналистики. Также появился и новый телеканал - "Первый информационный", который не похож на другие.

Самое важное - растет доверие к белорусским государственным СМИ. На сегодня показатель составил почти 64 %. Во всех регионах уровень доверия равномерный, но самый высокий - в Гродненской области.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Люди не разочаровались в своих решениях, которые они принимают на основе той информации, которую дает государственное СМИ, потому что эта информация призвана прежде всего помогать людям разобраться в ситуации и не совершить ошибок. Цифра в Гродненщине абсолютно понятна. Просто на тот регион, как ни на какой другой, очень сильно информационно давят наши соседи. Давят, к сожалению, своей недостоверной дипломатичной информацией. Большинство людей знает и говорит по-польски, и они могут сравнить информацию наших СМИ и то, что идет оттуда. Это сравнение еще более подчеркивает выгодность реалистичной, правдивой позиции белорусских государственных СМИ".

Какие отношения должны быть у Беларуси с РФ и другими странами?

Белорусы подтвердили и свой статус дружелюбной нации. Мы не раз заявляли с высоких трибун, что готовы работать со всеми, кто с нами говорит на равных.

Поэтому и подавляющее большинство респондентов (более 92,5 %) считают, что Беларуси следует поддерживать хорошие отношения со всеми странами, даже если сегодня с ними есть какие-то противоречия. Это значит, что верим, что все можно разрешить диалогом.

Виталий Пунченко, замдиректора Белорусского института стратегических исследований:

"Это очень важный вывод. Это показывает политическую зрелость белорусов, взвешенность. Этот вывод также соотносится нами с той поддержкой, той оценкой нашими гражданами деятельности Президента Республики Беларусь по укреплению международного авторитета нашей страны. Что еще показала международная часть исследования? Невозможно оторвать Беларусь от России. Наши исследования в очередной раз показывают, что фактически половина наших граждан выступает за еще более тесные отношения с Россией, нашими братьями".

Насколько удовлетворены белорусы качеством мобильного интернета?

Кроме таких стратегических тем, были и житейские, но при этом не менее важные. Мы за цифровизацию всех отраслей, это новый этап их развития, но и сами хотим быть на связи.

Молодежь как самый активный пользователь интернета указывает и на недостатки: не всегда высокую скорость и обрывы. С этим чаще других сталкиваются жители вдали от Минской кольцевой. Почти 40 % сельского населения не всегда может быть онлайн без сбоев.

В целом же большинство респондентов оценивают качество мобильного интернета положительно. Из них почти 19 % отметили, что все загружается быстро, а более 40 % указали, что бывают редкие сбои. О них в профильном ведомстве знают.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

"Безусловно, в каких-то малонаселенных пунктах могут быть белые пятна и перебои со связью. Все-таки надо понимать, что мобильная связь - это комплекс очень дорогостоящих и технически сложных мер. К каждой базовой станции нужно подвести оптоволокно, радиорелейную связь, энергоснабжение. Зачастую это связано с вопросами землепользования. С момента принятия указа Президента о единой сети 4G-5G (а это 1 апреля 2025 года) фактически за 1,5 года у нас в единой сети уже построено больше 2,6 тыс. базовых станций, из них 1,5 тыс. - в режиме 4G и больше чем 1,1 тыс. базовых станций стандарта 5G. До конца текущего года будет построено еще порядка 600 базовых станций, т. е. у нас ежедневно вводятся в эксплуатацию 5 базовых станций единой сети 4G-5G. Это достаточно высокие темпы строительства".

Где белорусы предпочитают покупать продукты и одежду?

Не теряет своей актуальности и стационарная торговля, несмотря на бурный рост интернет-площадок.

За продуктами питания практически все (более 95 %) ходят в магазины, и это не удивительно, ведь разнообразие на полках от разных производителей всегда поражает и туристов, которые приезжают в Беларусь. Походы в такие магазины - это тоже часть семейного ритуала в выходные.

Одежду и обувь тоже большинство более 70 %, предпочитают примерить и купить в магазине. Но здесь позиции активно отвоевывает и онлайн-торговля, а вот рынки теряют позиции.

Екатерина Макуценя, заместитель начальника Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Закономерность заключается в том, что, приходя в магазин, потребители могут получить достойный сервис по консультированию, ознакомиться с товаром непосредственно при покупке и уже принять решение на месте. Эта закономерность также подтверждается и ростом товарооборота. За 8 месяцев 2026 года рост товарооборота в сопоставимых ценах составил 8,4 %, что составляет 75,5 млрд белорусских рублей".

Чувствуют ли пешеходы себя в безопасности на тротуарах с учетом движения СПМ?

В завершение снова о безопасности, но уже на пешеходных дорожках рядом с велосипедами и электросамокатами. 2/3 белорусов чувствуют себя комфортно, тем самым подтверждают: у нас не конфликтное общество и готовое всегда найти компромисс.