Летние каникулы - долгожданное время для детей. Ребятам хочется успеть как можно больше: и в реке искупаться, и покататься на велосипедах или самокатах, и вдоволь поиграть на улице.

Увеличение двигательной активности, отсутствие должного родительского контроля, повышенная детская любознательность и стремление стать самостоятельнее приводят к тому, что число ЧП летом растет. Поэтому первоочередная задача для родителей - обеспечить безопасность детей как дошкольного возраста, так и школьников.

Опасности летом

Чтобы каникулы ничем не омрачились, надо знать, где ребят подстерегают опасности. Наиболее распространенные места:





Как обеспечить безопасность детей летом



Родители должны особенно тщательно следить за безопасностью детей в летний период и позаботиться о предотвращении солнечного удара, ожогов и пищевых отравлений.

Это несложно сделать. Во-первых, нельзя оставлять детей без присмотра. Во-вторых, ребенку следует объяснить нормы поведения, которые нужно соблюдать неукоснительно.

Накануне каникул в садах и школах проводятся родительские собрания по поводу безопасности жизнедеятельности детей. Дополнительно выдаются памятки с правилами поведения в местах повышенной опасности.

запретите детям играть вблизи проезжей части, строительных площадок, разрушенных объектов. Расскажите, к каким последствиям это может привести;

объясните, что купание в водоемах без присмотра взрослых категорически запрещено;

научите ребенка пользоваться телефоном;

расскажите о действиях в случае экстремальной ситуации (при пожаре, затоплении и т. д.);

приучите ребенка носить головной убор в жару;

познакомьте с правилами дорожного движения и пожарной безопасности;

объясните, что нельзя есть неизвестные ягоды и плоды, которые растут в лесах и парках;

приучите ребенка всегда мыть руки после улицы и перед употреблением пищи;

расскажите о том, что опасно брать что-либо у незнакомых людей.

Отдельно стоит сказать про открытые окна. Не думайте, что москитные сетки - это надежная защита. Как раз наоборот: дети на них опираются и выпадают. Используйте блокираторы, которые не позволяют ребенку открыть окно.

В целях профилактики в дошкольных учреждениях и школах организовываются консультации по безопасности ребенка. Родителям лишний раз напоминают о том, что они несут ответственность за жизнь и здоровье детей, и рассказывают об основных летних опасностях.

О чем должны позаботиться родители

Родителям следует рассказать о базовых правилах безопасности для детей и сформировать соответствующие навыки с малых лет. Для этого важно подавать правильный пример и проводить беседы, разъясняя самое главное.

не разрешайте ребенку разговаривать с незнакомыми людьми;

объясняйте, что не следует садиться в чужие машины;

решайте проблему свободного времени - запишите ребенка в летний лагерь, секции, кружки и т. д.

Будьте в курсе того, где и с кем ваш ребенок. Чаще общайтесь с ним и расскажите, что есть вещи, которые нельзя скрывать.