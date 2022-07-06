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Безопасность детей летом
Летние каникулы - долгожданное время для детей. Ребятам хочется успеть как можно больше: и в реке искупаться, и покататься на велосипедах или самокатах, и вдоволь поиграть на улице.
Увеличение двигательной активности, отсутствие должного родительского контроля, повышенная детская любознательность и стремление стать самостоятельнее приводят к тому, что число ЧП летом растет. Поэтому первоочередная задача для родителей - обеспечить безопасность детей как дошкольного возраста, так и школьников.
Опасности летом
Чтобы каникулы ничем не омрачились, надо знать, где ребят подстерегают опасности. Наиболее распространенные места:
Как обеспечить безопасность детей летом
Родители должны особенно тщательно следить за безопасностью детей в летний период и позаботиться о предотвращении солнечного удара, ожогов и пищевых отравлений.
Это несложно сделать. Во-первых, нельзя оставлять детей без присмотра. Во-вторых, ребенку следует объяснить нормы поведения, которые нужно соблюдать неукоснительно.
Накануне каникул в садах и школах проводятся родительские собрания по поводу безопасности жизнедеятельности детей. Дополнительно выдаются памятки с правилами поведения в местах повышенной опасности.
запретите детям играть вблизи проезжей части, строительных площадок, разрушенных объектов. Расскажите, к каким последствиям это может привести;
объясните, что купание в водоемах без присмотра взрослых категорически запрещено;
научите ребенка пользоваться телефоном;
расскажите о действиях в случае экстремальной ситуации (при пожаре, затоплении и т. д.);
приучите ребенка носить головной убор в жару;
познакомьте с правилами дорожного движения и пожарной безопасности;
объясните, что нельзя есть неизвестные ягоды и плоды, которые растут в лесах и парках;
приучите ребенка всегда мыть руки после улицы и перед употреблением пищи;
расскажите о том, что опасно брать что-либо у незнакомых людей.
Отдельно стоит сказать про открытые окна. Не думайте, что москитные сетки - это надежная защита. Как раз наоборот: дети на них опираются и выпадают. Используйте блокираторы, которые не позволяют ребенку открыть окно.
В целях профилактики в дошкольных учреждениях и школах организовываются консультации по безопасности ребенка. Родителям лишний раз напоминают о том, что они несут ответственность за жизнь и здоровье детей, и рассказывают об основных летних опасностях.
О чем должны позаботиться родители
Родителям следует рассказать о базовых правилах безопасности для детей и сформировать соответствующие навыки с малых лет. Для этого важно подавать правильный пример и проводить беседы, разъясняя самое главное.
не разрешайте ребенку разговаривать с незнакомыми людьми;
объясняйте, что не следует садиться в чужие машины;
решайте проблему свободного времени - запишите ребенка в летний лагерь, секции, кружки и т. д.
Будьте в курсе того, где и с кем ваш ребенок. Чаще общайтесь с ним и расскажите, что есть вещи, которые нельзя скрывать.
В разделе про чрезвычайные происшествия в Беларуси то и дело мелькают сводки о ДТП, утоплении и других трагических случаях с детьми. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок был в безопасности.
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