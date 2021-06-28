Безопасность детей летом и правила поведения во время жаркой погоды

Минимизировать риск происшествий на дорогах, рассказать о правилах поведения на воде и ознакомить с причинами несчастных случаев. На базе отдыха "Дружба" силовые структуры и городские организации провели интерактивный урок безопасности для детей. В лагере отдыхают 104 человека. Им сотрудники МЧС, ОСВОДа, ОМОНа и инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали о безопасном поведении в летний период.

Вадим Макаренцев, замначальника отдела центра пропаганды и социокультурной деятельности Минского городского управления МЧС Беларуси: "Как говорится, дети - цветы жизни, и очень важно заложить в них это зернышко в самом начале, начиная еще с дошкольного возраста, и постепенно расти и поднимать их уровень знаний по основам безопасности на протяжении всей жизни, чтобы они стали достойными гражданами нашей страны".