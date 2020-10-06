Безопасность для юных участников дорожного движения

За ситуацией на пешеходных переходах в эти дни пристально следят и сотрудники ГАИ. В первую очередь поблизости школ и детских садов. Юным участникам дорожного движения напоминают правила поведения на дороге - иногда, в интерактивной или игровой форме. Так, сегодня учеников 13-й гимназии утром на нерегулируемом пешеходном переходе встречали герои мультфильмов - вручали светоотражающие элементы.

Кроме этого, в рамках республиканской акции "Пешеход" столичная автоинспекция дежурит и во дворах. В этом году на придомовых территориях под колеса попали 30 человек. Илья Цветков - о дорожной безопасности.

На часах 8 утра. На пешеходном переходе у столичной гимназии № 13 школьников ждут Кот Леопольд и Крокодил Гена из знакомых всем мультфильмов. Сегодня они помогают детям правильно и безопасно перейти дорогу и попасть на первый урок.

Переход на проезжей части - традиционно - место повышенной опасности. Одинаково внимательными необходимо быть и водителям, и пешеходам. Юные участники дорожного движения в эти дни на особом контроле у автоинспекторов. Им напоминают, казалось бы, простые, но очень важные правила пересечения "зебры".

Елена Беспалая, заместитель директора гимназии № 13 г. Минска: "Детям нужно увидеть, потрогать, пощупать, посмотреть. Они видят, что здесь происходит что-то красочное, яркое и они запомнят это место, тем более они каждый день идут здесь по пути в школу…

Мы акцентируем детское внимание на том, что необходимо переходить проезжую часть только в установленных местах: на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах".





Дежурят сотрудники автоинспекции и в спальных районах Минска, а также на прилегающей территории у школ и детских садов. Здесь также в первую очередь на контроле - дети. Именно они иногда внезапно выбегают на дорогу во дворах столичных многоэтажек.

Лучший и проверенный способ избежать неприятностей на проезжей части - стать более заметным. Для этого детям обязательно надо носить на одежде фликеры, а водителям - не забывать пользоваться световыми приборами.