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Декада безопасности дорожного движения проходит в Минской области

В Минской области сейчас проходит декада безопасности дорожного движения. Профилактическая акция охватила все районы. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделяют безопасности детей. Инспекторы проводят тематические занятия в школах, напоминают правила дорожного движения, особенно в темное время суток, подчеркивают важность использования светоотражающих элементов.

В этом году в Минской области произошло 67 ДТП с участием несовершеннолетних. С уменьшением световогодня Госавтоинспекция настоятельно рекомендует обозначать себя фликером, чтобы быть для водителей более заметным.

Сейчас в Минской области проходит конкурс "Фликер на одежде - модно и безопасно". Его цель профилактика детского травматизма и поощрение использования светоотражающих элементов. Районные этапы завершены, в конце ноября будут подведены итоги областных соревнований.

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