Безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность - что символизирует белорусский Знак качества

В Беларуси учрежден Государственный знак качества. Указ подписал Президент Александр Лукашенко. В документе вместе с изображением закреплено и описание знака. Это красный пятиугольник, в центре которого расположена перевернутая буква К и надпись "Беларусь".

Каким быть белорусскому Знаку качества, обсуждали на совещании у Президента 5 января - в самом начале Года качества. При разработке концепции за основу был взят знак, который присваивался во времена Советского Союза. Не уходить от нашего наследия - позиция Президента. Александр Лукашенко поручил выполнить проект без излишеств, чтобы ни цветовая гамма, ни рисунки не перегружали символ.

Пять углов символизируют сочетание пяти показателей производства, благодаря которым и достигается качество белорусской продукции: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность.

Порядок присвоения Государственного знака качества и перечень стимулирующих льгот и преференций, предоставляемых производителям при его присвоении, будут определены правительством.

Разработан довольно серьезный механизм, который будет реализовываться в течение года. Предприятие, которое готово выставить свою продукцию на получение Знака качества, должно пройти несколько этапов. Продукция должна соответствовать качеству мировых аналогов либо превосходить их по этому показателю. Елена Моргунова, первый зампредседателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси