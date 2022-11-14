Безопасность граждан в приграничье Беларуси - как работает МВД в этом направлении?

"Было доложено Президенту о принятых мерах по обеспечению безопасности наших граждан, которые проживают на границе с Украиной. Мы усилили меры безопасности как со стороны территориальных органов внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. Там дополнительно работают наши спецподразделения, отряд милиции особого назначения. Увеличение количества правоохранительных органов на этих территориях нормально воспринимается гражданами, они чувствуют себя в безопасности", - сказал Иван Кубраков.