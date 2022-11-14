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Безопасность граждан в приграничье Беларуси - как работает МВД в этом направлении?

Безопасность граждан в приграничье Беларуси - как работает МВД в этом направлении?

Где усилены меры безопасности, рассказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков в проекте "Разговор у Президента".

"Было доложено Президенту о принятых мерах по обеспечению безопасности наших граждан, которые проживают на границе с Украиной. Мы усилили меры безопасности как со стороны территориальных органов внутренних дел, так и в целом на территории 14 районов Брестской и Гомельской областей. Там дополнительно работают наши спецподразделения, отряд милиции особого назначения. Увеличение количества правоохранительных органов на этих территориях нормально воспринимается гражданами, они чувствуют себя в безопасности", - сказал Иван Кубраков.

В Ельске Гомельской области в октябре проводились тактико-специальные учения МВД. Правоохранители отработали организационные и практические действия при нападении диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований на населенный пункт. Как отметил министр, отрабатывалось и взаимодействие между госорганами.

Весь выпуск проекта "Разговор у Президента" смотрите здесь.

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