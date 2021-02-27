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Безопасность и стабильность в стране в первую очередь волнуют белорусов

Безопасность и стабильность в стране. Эта тема стала ключевой сегодня во время работы прямой телефонной линии в Совете Республики. В целом, проблемы, с которыми обращались белорусы, были не системными, а касались конкретных жизненных ситуаций. Были и вопросы, связанные с изменениями в законодательстве, а именно в Кодексе об образовании. Обращение своевременное - сейчас парламентарии как раз работают над новой редакцией документа.

Так, например, предложили обратить внимание на переход детей из начальной школы в среднюю - максимально сделать его комфортным, в том числе психологически. Всего за время работы прямой линии поступило порядка полутора десятка вопросов.

Полтора десятка вопросов поступило на прямую линию

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Белорусов также волновали вопросы пенсионного обеспечения и здравоохранения, помощи одиноким инвалидам, изменения подходов образования молодежи, земельные споры, отношения с соседями. Наиболее активны были жители Брестского и Гродненского регионов.

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