Безопасность на дорогах: ГАИ работает с пешеходами

В эти дни пешеходные переходы под пристальным наблюдением сотрудников ГАИ. Инспекторы работают на опасных участках ежедневно: проводят профилактические беседы с участниками дорожного движения, напоминают правила безопасности. А маленьким пешеходам вручают фликеры, чтобы сделать их более заметными, особенно в темное время суток.