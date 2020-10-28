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Безопасность на дорогах: ГАИ работает с пешеходами

В эти дни пешеходные переходы под пристальным наблюдением сотрудников ГАИ. Инспекторы работают на опасных участках ежедневно: проводят профилактические беседы с участниками дорожного движения, напоминают правила безопасности. А маленьким пешеходам вручают фликеры, чтобы сделать их более заметными, особенно в темное время суток.

За 9 месяцев этого года в Минске под колеса авто попали больше 160 пешеходов. Многие ДТП случаются вне пешеходных переходов. Основная причина - небрежное отношение к пересечению проезжей части.

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