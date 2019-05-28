Чтобы предстоящие Игры прошли ярко, масштабно и - главное - комфортно и безопасно, готовятся все ответственные структуры. Так, спортивные объекты обеспечат видеонаблюдением. Как готовятся к Европейским играм стражи порядка, узнал Юрий Шевчук.



На трибунах сидят болельщики, между ними начинается сначала словесная перепалка затем потасовка. Взрыв. Считанные секунды, и правоохранители оказываются на стадионе.Помимо отработки внештатных ситуаций на входе и на трибунах, бойцы ОМОНа смоделировали еще несколько ЧП: драка болельщиков в кафе, прорыв автомобиля. Но, пожалуй, самым зрелищным и ответственным этапом учений стало освобождение заложников из захваченного условными террористами пресс-центра.



Безопасность на II Европейских играх будут обеспечивать тысячи правоохранителей со всей Беларуси. Точную цифру в ГУВД Минска не называют, так как это секретная информация, но уверяют, что этого числа сотрудников хватит, чтобы обеспечить безопасность на высшем уровне. При необходимости дополнительные силы в столицу прибудут из регионов.



Чтобы работать на международном спортивном форуме, белорусским милиционерам снова пришлось сесть за парту. До Европейских игр люди в погонах повысят знания английского языка на курсах в Академии МВД.Первое, на что обращают внимание правоохранители во время входа болельщиков на стадион, это запрещенные предметы. За долгие годы на белорусских трибунах не произошло не одной драки. Петарды, файеры, дымовые шашки сегодня пронести практически нереально. Еще больше внимания предметам, которые возьмут с собой болельщики на соревнования, будет уделено во время II Европейских игр. Оно и понятно, ведь это наша безопасность и имидж страны.







Все запрещенные предметы будут изъяты. Если же болельщик найдет другой способ привлечь внимание правоохранителей, на первый раз он получит желтую карточку. Если и это не поможет успокоить пылкий нрав дебошира, предупреждение трансформируется в удаление. С такой красной карточкой болельщику будет закрыт вход на спортивные объекты до конца международного спортивного форума.



В зависимости от арены будет количество сотрудников ОМОНа, отвечающих за безопасность на мероприятии. Сегодня матч проходит на относительно небольшом стадионе ФК "Минск", поэтому число сотрудников не превышает несколько десятков. Но, по словам самих правоохранителей, этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность на высшем уровне. Те места на аренах, которые останутся без присмотра милиционеров, так или иначе будут под контролем. Сегодня в Минске работает более 2 000 камер видеонаблюдения. К началу II Европейских игр эта цифра станет еще больше. Планируется, что каждый квадратный метр спортивных объектов можно будет детально рассмотреть в помещении дежурной службы минской милиции.



24 монитора будут транслировать картинку не только онлайн, но, если понадобится, воспроизведут видео, записанное на серверы. Рассмотреть на этой записи можно любую деталь. Сделать это позволяет 30-кратный зум. Стоит ли говорить, что такое реалити-шоу в разы увеличивает раскрываемость преступлений. Кстати, большинство правонарушений, совершенных во время минского чемпионата мира по хоккею, было раскрыто именно благодаря системе видеонаблюдения.







Правоохранители обещают, что все спортсмены и болельщики, которые посетят II Европейские игры, проведут самые безопасные дни в своей жизни. Но в свою очередь гости Беларуси должны помнить и о некоторых обязанностях. Например, болельщики, которые поселятся не в гостиницах, а в частных апартаментах, должны самостоятельно зарегистрироваться в территориальном отделе по гражданству и миграции. Проигнорировать процедуру смогут лишь гости, приехавшие не более чем на 5 дней, и туристы, прошедшие регистрацию онлайн.



Онлайн-система успешно работает в Беларуси с начала этого года. Зарегистрироваться можно на весь срок выданной визы, но при одном условии: турист должен въехать в нашу страну через пункты пропуска государственной границы. Россиянам и всем гостям, кто приедет на Европейские игры с территории страны-соседки, все же придется наведаться в отдел по гражданству и миграции, чтобы ответить на несколько простых вопросов.



Планируется, что II Европейские игры посетят более 4 000 спортсменов и 30 000 болельщиков. Специалисты не без основания говорят, что это будет не только зрелищный спортивный форум, но и безопасный. В подтверждение тому все тот же чемпионат мира по хоккею 2014 года. По оценкам международных экспертов, первенство было признано одним из самых безопасных за всю историю. Планка на предстоящую Европиаду установлена еще выше.



