Безопасность на II Европейских играх обеспечивают тысячи правоохранителей со всей Беларуси

В усиленном режиме работают все службы экстренного реагирования. Информация о любом, даже мелком форс-мажоре на форуме стекается в оперативно-координационный центр. Он расположился на проспекте Победителей и был создан специально для проведения форума.





Как устроен офис, работа которого направлена на то, чтобы ни болельщиков, ни спортсменов ничего не отвлекало от спортивных баталий - тему продолжит моя коллега Инна Пилевич. Утренняя смена оперативно-координационного центра ІІ Европейских игр начинается в 9:30 с переклички. Дежурный проверяет, присутствуют ли на объекте все специалисты. В смене - представители дирекции форума, органов государственного управления, Европейских национальных комитетов и даже переводчик.







Центр работает круглосуточно

В каждой смене - сотня экспертов. Их задача - координировать действия при плановом развитии событий, а также вырабатывать меры реагирования на нештатные ситуации. Каждой присваивается уровень сложности.





У большинства происшествий зеленый цветовой код

Это значит, они были оперативно решены на объекте. С желтой пометкой на сегодня - 12 случаев. С красной - ни одного. Потерялся ребенок на арене, попытка использования чужой аккредитации, на экране стадиона гаснут пиксели - любой форс-мажор фиксируется в электронной системе. Процесс решения проблемы отслеживают онлайн.







В оперативно-координационном центре есть комната для переговоров