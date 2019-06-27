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Безопасность на II Европейских играх обеспечивают тысячи правоохранителей со всей Беларуси
В усиленном режиме работают все службы экстренного реагирования. Информация о любом, даже мелком форс-мажоре на форуме стекается в оперативно-координационный центр. Он расположился на проспекте Победителей и был создан специально для проведения форума.
Как устроен офис, работа которого направлена на то, чтобы ни болельщиков, ни спортсменов ничего не отвлекало от спортивных баталий - тему продолжит моя коллега Инна Пилевич. Утренняя смена оперативно-координационного центра ІІ Европейских игр начинается в 9:30 с переклички. Дежурный проверяет, присутствуют ли на объекте все специалисты. В смене - представители дирекции форума, органов государственного управления, Европейских национальных комитетов и даже переводчик.
Центр работает круглосуточно
В каждой смене - сотня экспертов. Их задача - координировать действия при плановом развитии событий, а также вырабатывать меры реагирования на нештатные ситуации. Каждой присваивается уровень сложности.
У большинства происшествий зеленый цветовой код
Это значит, они были оперативно решены на объекте. С желтой пометкой на сегодня - 12 случаев. С красной - ни одного. Потерялся ребенок на арене, попытка использования чужой аккредитации, на экране стадиона гаснут пиксели - любой форс-мажор фиксируется в электронной системе. Процесс решения проблемы отслеживают онлайн.
В оперативно-координационном центре есть комната для переговоров
Здесь собираются представители министерств, ведомств для решения особо важных сложных комплексных инцидентов. Отсюда можно наладить связь со всеми объектами ІІ Европейских игр. Европейские игры в режиме реалити-шоу. На экраны оперативно-координационного центра транслируется картинка со всех камер, установленных в столице, в том числе и на площадках форума. А это 4000 глаз. Чтобы в любой момент сотрудники могли предотвратить форс-мажор. К примеру, скопление людей на пропускном пункте спортивной арены.
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