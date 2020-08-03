Безопасность на водоемах. ОСВОД работает в усиленном режиме

Жаркая погода - повод освежиться в столичных водоемах. Минчан предупреждает ОСВОД - во время купания не забывать об элементарных правилах безопасности: входить в воду в строго установленных для этого местах и не заплывать за буйки. Родителям советуют особенно внимательно следить за детьми. Для несовершеннолетних на прибрежных зонах оборудованы неглубокие участки, где им разрешено купаться, но исключительно под контролем взрослых.