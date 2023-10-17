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Безопасность пассажиров: ГАИ Минской области контролирует трафик маршрутных такси
Проверка безопасности - для комфорта пассажиров. ГАИ Минской области патрулирует оживленные загородные трассы. Под особым контролем - маршрутные такси. С водителями микроавтобусов проводят профилактические беседы, проверяют наличие необходимых документов, пройден технический осмотр транспортного средства. Главный критерий - правильное размещение пассажиров в салоне. Их количество должно соответствовать количеству посадочных мест.
Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем водителям о приближении сложных погодных условий. Во время плохой видимости и дождя не следуетнарушать скоростной режим и быть осторожными во время маневрирования.
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