Безопасность пассажиров: ГАИ Минской области контролирует трафик маршрутных такси

Проверка безопасности - для комфорта пассажиров. ГАИ Минской области патрулирует оживленные загородные трассы. Под особым контролем - маршрутные такси. С водителями микроавтобусов проводят профилактические беседы, проверяют наличие необходимых документов, пройден технический осмотр транспортного средства. Главный критерий - правильное размещение пассажиров в салоне. Их количество должно соответствовать количеству посадочных мест.

Также сотрудники Госавтоинспекции напоминают всем водителям о приближении сложных погодных условий. Во время плохой видимости и дождя не следуетнарушать скоростной режим и быть осторожными во время маневрирования.