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Безопасность полетов - визитная карточка белорусской авиации

Наша страна получила высокую оценку по внедрению международного авиастандарта от Европейского агентства по безопасности полетов - 94 %. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказал директор Департамента по авиации.

Следующий аудит ждет белорусскую авиацию летом 2020 года. Эта инспекция позволит усилить контроль за авиационным персоналом, аэродромами и средствами управления полетом.

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