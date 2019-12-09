Безопасность полетов - визитная карточка белорусской авиации

Наша страна получила высокую оценку по внедрению международного авиастандарта от Европейского агентства по безопасности полетов - 94 %. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказал директор Департамента по авиации.



Следующий аудит ждет белорусскую авиацию летом 2020 года. Эта инспекция позволит усилить контроль за авиационным персоналом, аэродромами и средствами управления полетом.



