3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Безопасность участников и гостей "Славянского базара" будет обеспечена
Чтобы обеспечить безопасность артистов и зрителей в фестивальные дни, правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы. Мероприятия форума планируются на 20 площадках. Главная локация - Летний амфитеатр. Пройти на концерт зрители смогут через оборудованные КПП. В местах проживания участников "Славянского базара" будет организована круглосуточная охрана.
Правоохранительные органы провели подготовительную работу для обеспечения охраны общественного порядка, чтобы создать комфортные условия для наших граждан. Чтобы мы были не заметны, но в то же время безопасность была обеспечена на высочайшем уровне. Большое внимание уделяем дорожной безопасности, 72 светофорных объекта переводим в круглосуточный режим. Плюс организуем работу регулировщиков, которые в случае заторовых ситуаций позволят создать более благоприятные условия для движения.
Для гостей Международного фестиваля искусств правоохранители подготовили акцию "За безопасность - вместе!" Гостей ждут показательные выступления, интерактивные площадки, праздничный концерт. И, конечно, подарки!
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей