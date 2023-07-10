Безопасность участников и гостей "Славянского базара" будет обеспечена

Правоохранительные органы провели подготовительную работу для обеспечения охраны общественного порядка, чтобы создать комфортные условия для наших граждан. Чтобы мы были не заметны, но в то же время безопасность была обеспечена на высочайшем уровне. Большое внимание уделяем дорожной безопасности, 72 светофорных объекта переводим в круглосуточный режим. Плюс организуем работу регулировщиков, которые в случае заторовых ситуаций позволят создать более благоприятные условия для движения.

Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома