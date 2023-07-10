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Безопасность участников и гостей "Славянского базара" будет обеспечена

Чтобы обеспечить безопасность артистов и зрителей в фестивальные дни, правоохранители переходят на усиленный вариант несения службы. Мероприятия форума планируются на 20 площадках. Главная локация - Летний амфитеатр. Пройти на концерт зрители смогут через оборудованные КПП. В местах проживания участников "Славянского базара" будет организована круглосуточная охрана.


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Правоохранительные органы провели подготовительную работу для обеспечения охраны общественного порядка, чтобы создать комфортные условия для наших граждан. Чтобы мы были не заметны, но в то же время безопасность была обеспечена на высочайшем уровне. Большое внимание уделяем дорожной безопасности, 72 светофорных объекта переводим в круглосуточный режим. Плюс организуем работу регулировщиков, которые в случае заторовых ситуаций позволят создать более благоприятные условия для движения.
Андрей Любимов, начальник УВД Витебского облисполкома

Для гостей Международного фестиваля искусств правоохранители подготовили акцию "За безопасность - вместе!" Гостей ждут показательные выступления, интерактивные площадки, праздничный концерт. И, конечно, подарки!

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