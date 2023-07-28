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Безопасность жителей и гостей страны во время ІІ Игр стран СНГ будет обеспечена в полном объеме
Безопасность жителей и гостей страны во время ІІ Игр стран СНГ будет обеспечена в полном объеме, МВД уже приняло все необходимые меры. Это отметил министр внутренних дел страны Иван Кубраков.
В мероприятии участвовали все силовые службы страны и представители других ведомств. Обеспечивать безопасность учились на площадке "Минск-Арены". Начали с теории общего инструктажа. Далее представители силовых служб отработали свои действия при возникновении наиболее вероятных нештатных ситуаций. Это, например, установление граждан в нетрезвом виде при сопровождении автобусов с участниками Игр, попытка прорыва на охраняемую территорию, обнаружение запрещенных предметов во время досмотра на КПП и нарушение общественного порядка на трибунах, среди условных ситуаций также обнаружение неизвестного беспилотника и угроза теракта.
Мы прорабатываем каждый шаг. Мы очень четко анализируем ситуацию, которая происходит за пределами нашей страны. Мы анализировали ситуацию на других спортивных объектах вне нашей страны, как в Российской Федерации, и в других странах. Безопасность будет обеспечиваться не только на 23 спортивных объектах, которые задействованы для соревнований, но и в других общественных местах, где будут массово собираться люди. Каждый объект нами уже обследован, были вынесены предписания по устранению причин и условий, которые влияют на безопасность. Сегодня приняты все меры для устранения данных причин.
Службу же министерство постаралось организовать так, чтобы минимально ограничить передвижения отдыхающих и болельщиков, но при этом держать ситуацию под контролем. Патрульные наряды будут следить за порядком на улицах во время Игр круглосуточно. Также сформирован оперативно-ситуационный штаб, в состав которого вошли не только правоохранители, но и представители всех служб, участвовавших в организации: это Минспорт, МЧС и Минздрав.
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