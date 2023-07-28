Безопасность жителей и гостей страны во время ІІ Игр стран СНГ будет обеспечена в полном объеме

Мы прорабатываем каждый шаг. Мы очень четко анализируем ситуацию, которая происходит за пределами нашей страны. Мы анализировали ситуацию на других спортивных объектах вне нашей страны, как в Российской Федерации, и в других странах. Безопасность будет обеспечиваться не только на 23 спортивных объектах, которые задействованы для соревнований, но и в других общественных местах, где будут массово собираться люди. Каждый объект нами уже обследован, были вынесены предписания по устранению причин и условий, которые влияют на безопасность. Сегодня приняты все меры для устранения данных причин.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

