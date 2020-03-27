Безопасные условия труда аграриев - на повестке дня профсоюзов

Сельхозпредприятия Гомельской области инспекторы проверили вместе с прокуратурой и комитетом по труду. Оценку получили комнаты отдыха, бытовые условия, наличие спецодежды, условия хранения техники, удобрений и топлива. К слову, сейчас особое внимание - культуре питания и использованию сотрудниками дезинфицирующих средств. К примеру, в Добрушском районе комиссии обнаружили около 80 нарушений разного характера. Основные - отсутствие спецодежды и не всегда хорошо налаженный быт. Сельхозпредприятия получили предписание провести работу над ошибками.

Сейчас в Полесском регионе объявлен месячник безопасности. В это время рейдовые комиссии посетят практически каждое сельхозпредприятие области.



