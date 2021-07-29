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Безопасный отдых на воде - дети должны быть под строгим наблюдением взрослых

Вместе с жарким градусом растет и количество несчастных случаев на воде. О безопасности напоминают спасатели, милиционеры и ОСВОД. В акваториях Беларуси по-прежнему много отдыхающих. Соблюдение простых правил: не заплывать за буйки, не нырять с дамб и мостов, не заходить в воду в нетрезвом состоянии -актуально.

Только на территории Минской области с начала купального сезона жертвами воды стали 43 человека.
Поиски молодого человека, утонувшего в озере в Столбцовском районе, продолжались почти сутки.



Из 43 человек, которые утонули при купании, 24 находились в состоянии алкогольного опьянения. Гибели людей в местах, подготовленных для купания, не допущено. Все люди утонули в запрещенных и не предназначенных для купания местах.
Михаил Фролов, ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД


В белорусской столице купание разрешено только в специально отведенных местах. Всего в Минске около двух десятков пляжей: на Заславском, Дроздовском и Цнянском водохранилищах, Кринице и на Комсомольском озере. Их постоянно инспектируют сотрудники МЧС и милиции. А вот за водный отдых в неположенном месте административное наказание.



За данное нарушение предусмотрены следующие виды административных взысканий: предупреждение, штраф в размере 30 базовых величин и административный арест.
Юрий Милосердный, старший участковый инспектор милиции Первомайского РУВД г. Минска


Особое внимание детскому отдыху на воде. Дети должны быть под строгим наблюдением взрослых. Для семейных процедур нужно выбирать специально оборудованные пляжи. На территории Минской области в режиме 24 на 7 работают около четырех десятков постоянных и сезонных спасательных станций.


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