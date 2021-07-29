3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Безопасный отдых на воде - дети должны быть под строгим наблюдением взрослых
Факт
Вместе с жарким градусом растет и количество несчастных случаев на воде. О безопасности напоминают спасатели, милиционеры и ОСВОД. В акваториях Беларуси по-прежнему много отдыхающих. Соблюдение простых правил: не заплывать за буйки, не нырять с дамб и мостов, не заходить в воду в нетрезвом состоянии -актуально.
Только на территории Минской области с начала купального сезона жертвами воды стали 43 человека.
Поиски молодого человека, утонувшего в озере в Столбцовском районе, продолжались почти сутки.
Из 43 человек, которые утонули при купании, 24 находились в состоянии алкогольного опьянения. Гибели людей в местах, подготовленных для купания, не допущено. Все люди утонули в запрещенных и не предназначенных для купания местах.
В белорусской столице купание разрешено только в специально отведенных местах. Всего в Минске около двух десятков пляжей: на Заславском, Дроздовском и Цнянском водохранилищах, Кринице и на Комсомольском озере. Их постоянно инспектируют сотрудники МЧС и милиции. А вот за водный отдых в неположенном месте административное наказание.
За данное нарушение предусмотрены следующие виды административных взысканий: предупреждение, штраф в размере 30 базовых величин и административный арест.
Особое внимание детскому отдыху на воде. Дети должны быть под строгим наблюдением взрослых. Для семейных процедур нужно выбирать специально оборудованные пляжи. На территории Минской области в режиме 24 на 7 работают около четырех десятков постоянных и сезонных спасательных станций.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе