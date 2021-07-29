Безопасный отдых на воде - дети должны быть под строгим наблюдением взрослых

Вместе с жарким градусом растет и количество несчастных случаев на воде. О безопасности напоминают спасатели, милиционеры и ОСВОД. В акваториях Беларуси по-прежнему много отдыхающих. Соблюдение простых правил: не заплывать за буйки, не нырять с дамб и мостов, не заходить в воду в нетрезвом состоянии -актуально.



Только на территории Минской области с начала купального сезона жертвами воды стали 43 человека.

Поиски молодого человека, утонувшего в озере в Столбцовском районе, продолжались почти сутки.