Безвиз для гостей и участников "Славянского базара в Витебске" будет действовать с 4 по 31 июля

С 4 по 31 июля в соответствии с распоряжением Президента Беларуси для иностранцев из 71 государства, следующих на "Славянский базар в Витебске" через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь.

Международный фестиваль искусств в этом году собирает гостей с 14 по 20 июля. Для безвизового въезда иностранцам понадобятся документ для выезда за границу, а также оригинальный или электронный билет на мероприятия "Славянского базара".