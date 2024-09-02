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Безвиз остается эффективным инструментом борьбы против фейков о Беларуси
Безвиз остается эффективным инструментом борьбы против фейков о Беларуси. За минувшую неделю в нашу страну въехали более 4 тыс. иностранцев из 38 европейских государств.
Попытки западных властей разделить людей и страны остаются тщетными, несмотря на антибелорусскую пропаганду, и создание препятствий для туристов. Наше гостеприимство и безвизовый въезд для гостей из десятков стран позволяет не только путешествовать свободно, но и увидеть происходящее лично.
"Я из Италии. Я хочу видеть реальность, что происходит на самом деле. Я не верю пропаганде Запада. Я считаю, что все люди должны объединиться против этих политиков. Сейчас снова есть два блока, как когда-то в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах", - рассказывает гражданин Италии.
С начала действия безвиза - с 15 апреля 2022 года - нашу страну посетили свыше 950 тыс. жителей европейских стран, и это число продолжает расти. Больше всего гостей из Литвы - почти 560 тыс., Латвии - 297 тыс., Польши - 95 тыс. С июля в Беларуси действует расширенный безвиз, благодаря этому за полтора месяца почти 4 тыс. гостей приехали в Беларусь из 35 стран.
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