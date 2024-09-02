Безвиз остается эффективным инструментом борьбы против фейков о Беларуси. За минувшую неделю в нашу страну въехали более 4 тыс. иностранцев из 38 европейских государств.



Попытки западных властей разделить людей и страны остаются тщетными, несмотря на антибелорусскую пропаганду, и создание препятствий для туристов. Наше гостеприимство и безвизовый въезд для гостей из десятков стран позволяет не только путешествовать свободно, но и увидеть происходящее лично.





"Я из Италии. Я хочу видеть реальность, что происходит на самом деле. Я не верю пропаганде Запада. Я считаю, что все люди должны объединиться против этих политиков. Сейчас снова есть два блока, как когда-то в 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах", - рассказывает гражданин Италии.