3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Безвиз в Беларуси: за что полюбили Синеокую?
Беларусь продолжает демонстрировать свою открытость и гостеприимство. Граждане Литвы, Польши, а также обладатели латвийских паспортов и в новом году смогут посещать Беларусь по безвизу.
И пока евроговоруны продолжают запугивать своих граждан, распространяя фейки и небылицы о белорусском государстве, простые жители Прибалтики и Польши остаются в восторге от белорусской реальности, нашего гостеприимства, цен, качества продуктов. Реальные отзывы реальных людей в репортаже Марины Романовской.
Тагира и Мунир Хайровы приехали на оздоровление из Риги по рекомендации друзей. В восторге от нашего гостеприимства. Поэтому и приняли решение встречать Новый год в белорусском санатории. Отзывчивые люди, живописная природа, качественный отдых - все это привлекает жителей Прибалтики.
Была на массаже, у стоматолога, на иглотерапии, физиотерапии. Сосновый бор здесь очень красивый, озера. Это одна из причин, почему приехали сюда, - окунуться в эту атмосферу.
Не сравнить и цены, говорят гости. Стоматологические услуги, всевозможные процедуры, обследование - даже с учетом дороги в Беларуси выходит значительно дешевле. Только в одном из санаториев на севере страны за год оздоровление прошли более 700 гостей из Прибалтики. Как правило, выбирают путевки на 10-14 дней. Безвиз поможет спланировать отдых и на 2023 год.
И хоть в Прибалтике блокируют русскоязычные сайты, сарафанное радио работает без перебоя. Простые люди с удовольствием приезжают погостить. Из Беларуси везут подарки для близких.
С 1 января 2023 года продлен режим безвизового въезда и пребывания для граждан сопредельных стран Евросоюза. При этом граждане Польши могут следовать без виз исключительно через пункты пропуска на белорусско-польском участке границы. Граждане Литвы и Латвии, а также неграждане Латвии - в любом из пунктов пропуска на границе на прибалтийском направлении.
По безвизу Беларусь посетили почти 400 тыс. иностранцев. Граждане Литвы, Польши, а также обладатели латвийских паспортов по-прежнему смогут получать качественное лечение в Беларуси, ездить на экскурсии, устраивать шопинг, планировать отпуск и выходные для всей семьи.
Как правило, с приходом праздников пассажиропоток возрастает. Мы также к этому готовы. Количество мест для оформления лиц и транспортных средств будет увеличено.
Рады гостям и в будни, и в праздники. Ждем туристов на Новый год и Рождество, ведь нам есть чем удивить.
Безвиз, как говорят иностранные гости, открыл глаза на многое. Туристы увозят домой положительные впечатления. И самое главное - теперь знают, как на самом деле живут белорусские семьи и страна в целом. И это как раз тот случай, когда лучше увидеть самим. А благодаря безвизу и не один раз.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов