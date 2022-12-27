Безвиз в Беларуси: за что полюбили Синеокую?

Беларусь продолжает демонстрировать свою открытость и гостеприимство. Граждане Литвы, Польши, а также обладатели латвийских паспортов и в новом году смогут посещать Беларусь по безвизу.

И пока евроговоруны продолжают запугивать своих граждан, распространяя фейки и небылицы о белорусском государстве, простые жители Прибалтики и Польши остаются в восторге от белорусской реальности, нашего гостеприимства, цен, качества продуктов. Реальные отзывы реальных людей в репортаже Марины Романовской.

Тагира и Мунир Хайровы приехали на оздоровление из Риги по рекомендации друзей. В восторге от нашего гостеприимства. Поэтому и приняли решение встречать Новый год в белорусском санатории. Отзывчивые люди, живописная природа, качественный отдых - все это привлекает жителей Прибалтики.

Была на массаже, у стоматолога, на иглотерапии, физиотерапии. Сосновый бор здесь очень красивый, озера. Это одна из причин, почему приехали сюда, - окунуться в эту атмосферу. Тагира Хайрова, жительница г. Риги

Не сравнить и цены, говорят гости. Стоматологические услуги, всевозможные процедуры, обследование - даже с учетом дороги в Беларуси выходит значительно дешевле. Только в одном из санаториев на севере страны за год оздоровление прошли более 700 гостей из Прибалтики. Как правило, выбирают путевки на 10-14 дней. Безвиз поможет спланировать отдых и на 2023 год.

И хоть в Прибалтике блокируют русскоязычные сайты, сарафанное радио работает без перебоя. Простые люди с удовольствием приезжают погостить. Из Беларуси везут подарки для близких.

С 1 января 2023 года продлен режим безвизового въезда и пребывания для граждан сопредельных стран Евросоюза. При этом граждане Польши могут следовать без виз исключительно через пункты пропуска на белорусско-польском участке границы. Граждане Литвы и Латвии, а также неграждане Латвии - в любом из пунктов пропуска на границе на прибалтийском направлении. Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси

По безвизу Беларусь посетили почти 400 тыс. иностранцев. Граждане Литвы, Польши, а также обладатели латвийских паспортов по-прежнему смогут получать качественное лечение в Беларуси, ездить на экскурсии, устраивать шопинг, планировать отпуск и выходные для всей семьи.

Как правило, с приходом праздников пассажиропоток возрастает. Мы также к этому готовы. Количество мест для оформления лиц и транспортных средств будет увеличено. Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда

Рады гостям и в будни, и в праздники. Ждем туристов на Новый год и Рождество, ведь нам есть чем удивить.