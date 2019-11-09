Безвизовая территория в Беларуси станет больше

Уже завтра в силу вступит указ Президента, который расширит возможности для тех, кто путешествует индивидуально - вне туристических групп.



Документ объединил безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей. Более того, к безвизу присоединятся еще 5 районов Гродненского региона: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский районы.



Напомним, безвизовый въезд для иностранцев впервые заработал в Гродненском регионе 26 октября 2016 года. За три года Гродно и белорусскую часть Августовского канала посетили туристы более чем из 60 стран. За 2017 год 50 тысяч иностранцев. В 2018 - 94 тысячи туристов. В этом году уже 105 тысяч человек.



Безвизовый режим в Брестском регионе стартовал 1 января 2018 года. Граждане 80 стран получили возможность 10 дней находиться в туристско-рекреационной зоне "Брест". За первый год работы безвиза регион принял около 18 тысяч 400 иностранных туристов. А вот за 10 месяцев этого года - уже более 26 тысяч человек. Как готовятся встречать новых безвизовых гостей и чем будут удивлять иностранных туристов - расскажет Мария Тройнич.



Жительница Германии Екатерина Маркварт не скрывает восторга: говорит, в Беларусь стоит приехать ради одного только чистого воздуха. В Синеокой она проводит уже второй свой отпуск. В этом году для отдыха выбрала санаторий неподалеку от Бреста.





Безвиз способствует развитию медицинского туризма

В Германии женщина работает учителем русского языка, поэтому трудностей перевода в нашей стране не испытывает. В санаторий Екатерина приехала на оздоровительные процедуры. Их в здравнице более 200. Межсезонья здесь не бывает - в санатории круглый год полно гостей. А чтобы их стало еще больше, администрация решила напрямую сотрудничать с зарубежными турфирмами и получила сертификат на право оформления документов для посещения Беларуси по безвизу.

В этом году в Брестской области отмечают пик популярности медицинского туризма. Чтобы разнообразить оздоровительный отдых, гостям предлагают экскурсионные туры по региону.

В топе достопримечательностей - Брестская крепость

В списке топовых достопримечательностей -

.

По подсчетам специалистов, за этот год мемориальный комплекс посетят полмиллиона гостей. В полтора раза больше, чем население Бреста. И это только посетители музеев и официальные делегации. Туристов заинтересовывают новыми объектами: так, в крепости начали строить еще один музей.

В Пружанах разработали новый трансграничный веломаршрут.

Удивлять туристов готовы и в районах, которые завтра только откроются для индивидуальных туристов. В Лиде центром притяжения гостей станет старинный замок. Здесь проходят международные музыкальные фестивали. Провели большую работу и по улучшению туристической инфраструктуры.

В Гродненской области активно развивают информационное сопровождение туруслуг

А чтобы иностранные туристы смогли больше узнать про туристический потенциал Гродненской области, в регионе активно развивают информационное сопровождение туруслуг. Работает сайт, созданы мобильные приложения и установлены информационные бигборды в пунктах пропуска.

В зону безвиза включили пять районов Гродненской области

Чтобы расширить границы впечатлений иностранцев о Беларуси, всего в безвизовую зону включили пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Щучинский и Лидский.

Виталий Грицевич, замдиректора департамента Министерства спорта и туризма Беларуси:

"Объединение этих турзон, во-первых, даст рост туристического потока, то есть, туристов приедет больше, но и самое главное, чтобы они оставались подольше на территории Беларуси. Если сейчас они проводят на территории этих безвизовых зон порядка двух дней, то мы планируем, что путем расширения территории они смогут быть порядка четырех дней".

В этом году Гродненскую область уже